Neue Studie Dänen sind die glücklichsten Europäer

Das Volk mit der höchsten Lebenszufriedenheit in Europa sind die Dänen, am unglücklichsten fühlen sich die Griechen - und Deutschland liegt im oberen Drittel auf Rang 9. Zu diesen Ergebnissen kommt der Freiburger Ökonom Bernd Raffelhüschen, der Daten des Eurobarometers, einer umfangreichen Erhebung der EU-Kommission, ausgewertet hat. Raffelhüschens Glücksranking liegt der WirtschaftsWoche exklusiv vor. Es ist Bestandteil des von der Deutschen Post herausgegebenen „Glücksatlas‘“, der am 11. Oktober in Hamburg vorgestellt wird.