Neue Think-Tank-Analyse So desaströs bewerten US-Experten die Rüstungs-Strategie Europas

Das jedenfalls zeigt ein aktuelles Briefing der Washingtoner Denkfabrik CSIS (Center for Strategic and International Studies), das der WirtschaftsWoche vorab vorlag und am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht worden ist. Das Papier liest sich wie ein fatales Zeugnis über die gemeinsame Sicherheit in der EU: Zwar geben die Mitgliedstaaten seit der Invasion Russlands mehr Geld für die Verteidigung aus, gleichzeitig hat die Kooperation untereinander aber massiv abgenommen. „Es gibt nicht den einen Grund für dieses Versagen: Es ist das Ergebnis eines tief verwurzelten Problems kollektiven Handelns“, schreibt das CSIS. Mit anderen Worten: Weil jeder nur auf sich schaut, versperrt man sich gegenseitig eine bessere Lösung.