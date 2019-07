Neuer Tory-Chef Boris Johnsons Gegner bringen sich in Stellung

Die Auseinandersetzung spielt sich vor dem Hintergrund des Streits um das iranische Atomabkommen ab, das US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr aufgekündigt hat. Anfang Juli erklärte Teheran, dass es die Menge an schwach angereichertem Uran, die es laut dem Abkommen besitzen darf, überschritten habe und kündigte weitere Überschreitungen an. Die Spannungen zwischen Iran und den USA nehmen unterdessen zu.



In dieses komplexe und hochgefährliche geopolitische Minenfeld könnte in wenigen Tagen Boris Johnson als britischer Premierminister vorpreschen. Und somit ein Mann, der sich in seinen früheren Jobs als Bürgermeister von London und als Außenminister nie durch ein allzu großes Interesse an Details hervorgetan hat. Mehr noch: Seinen folgenschwersten Patzer als Außenminister hat sich Johnson im Zusammenhang mit Iran geleistet. 2017 sagte Johnson einem Parlamentsausschuss, die in Iran gefangengehaltene Britisch-Iranerin Nazanin Zaghari-Ratcliffe habe während ihres Iran-Besuch „doch nur Leuten Journalismus beigebracht“. Die Aussage war offenbar falsch. Ein iranisches Gericht erkannte Johnsons Äußerung daraufhin als Beweis an und verdoppelte Zaghari-Ratcliffe Gefängnisstrafe.



Der Vorfall lässt nicht darauf hoffen, dass Johnson das Fingerspitzengefühl besitzen wird, sein Land aus einer schwierigen diplomatischen Krise zu führen.