Neues Gesetz Ungarn macht Obdachlose zu Kriminellen

15. Oktober 2018

Inoffiziellen Schätzungen zufolge leben in Budapest 30.000 Obdachlose. Bild: dapd Bild:

In Ungarn ist es künftig verboten, in öffentlichen Räumen zu leben. Eine entsprechende Gesetzesänderung tritt ab heute in Kraft und steht bereits massiv in der Kritik.