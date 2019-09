Neuwahlen drohen Läuft alles nach Johnsons Plan?

Andererseits könnte sich Farage auch aus dem Rennen zurückzuziehen. Er hat erst kürzlich angedeutet, dass er Johnson das Feld überlassen würde, falls sich der dazu verpflichten sollte, ausschließlich einen No Deal-Brexit anzustreben. Jedoch ist es fraglich, ob eine Mehrheit der Briten eine solche rechte Allianz unterstützen würde. Umfragen zufolge lehnt eine Mehrheit einen No-Deal-Brexit ab.



Und es könnte Johnson ähnlich ergehen wie vor zwei Jahren Theresa May. Johnsons Vorgängerin wollte sich damals mit völlig überraschend ausgerufenen vorgezogenen Neuwahlen eine satte Mehrheit im Parlament sichern. Labour lag damals weit abgeschlagen hinter den Tories. Doch dann stellte sich May im Wahlkampf enorm ungeschickt an. Die traditionell sozialdemokratische Botschaft von Labour-Chef Jeremy Corbyn fand zugleich bei den Wählerinnen und Wählern erstaunlich viel Anklang. Am Ende gewann May die Wahlen zwar, musste aber ohne eine eigene Mehrheit im Unterhaus auskommen. Um politisch zu überleben, war die Premierministerin auf die zehn Stimmen der Democratic Unionist Party (DUP) angewiesen, einer fanatisch pro-britischen Regionalpartei in Nordirland. Und die lehnte seitdem alles vehement ab, was einen Keil zwischen Nordirland und den Rest des Vereinigten Königreichs treiben könnte.