New Green Deal Die Spuren der Lobbyisten in der EU-Klimapolitik

Nicht-Regierungsorganisationen befürchteten, dass es das bisher in der EU geltende Vorsorgeprinzip aushebeln könnte, das Risiken in den Vordergrund stellt. Die Chemieunternehmen hatten sich keinen Gefallen getan, indem sie sich mit der Tabakindustrie zusammentaten und eine eigene Pseudo-Denkfabrik errichteten. In der Endversion des New Deals ist nun nur noch die Rede davon, dass künftig die Auswirkung von Rechtstexten auf Innovation berücksichtigt wird. Ein vernünftiger Ansatz - die Lobbyisten haben sich nicht durchgesetzt.