Niedrigster Wert seit Ende 2008: Arbeitslosenquote im Euro-Raum fällt

Malta (3,0 Prozent) und Deutschland (3,4) wiesen die niedrigsten Arbeitslosenquoten aus. In Griechenland (20,8 Prozent im Februar) und Spanien (15,9) gab es die höchsten Werte. Wegen des wirtschaftlichen Aufschwungs finden derzeit wieder mehr Personen in Lohn und Brot. Die Industriestaaten-Organisation OECD senkte in dieser Woche ihre Prognose für das Wachstum der Euro-Zone in diesem Jahr leicht auf 2,2 von zuvor 2,3 Prozent, während für 2019 weiter 2,1 Prozent vorhergesagt werden.