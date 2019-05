Nigel-Farage-Partei: Der inhaltsleere Höhenflug der Brexit Party

Farage selbst hat in den vergangenen Wochen mehrfach erklärt, dass seine Partei erst nach den Europawahlen politische Ziele bekanntgeben werde. Diese Taktik könnte aufgehen. Die Brexit Party wird damit zu einer Projektionsfläche für alle Wählerinnen und Wähler, die über den verpatzten Brexit-Prozess verärgert sind, die aber an konkreten politischen Vorstellungen von Farage und Co. Anstoß nehmen könnten. So ist es auch zu erklären, dass die Brexit Party derzeit in Umfragen einen höheren Stimmenanteil hat als die beiden großen Volksparteien zusammen.



Ähnlich haushoch abräumen würde die Brexit Party bei Wahlen zum britischen Parlament allerdings mit ziemlicher Sicherheit nicht. Da würde sie aufgrund des Mehrheitswahlrechts mit ihrem derzeitigen Stimmenanteil in den verschiedenen Wahlkreisen im Moment auf geschätzt etwa 50 Sitze kommen. Auch das gute Abschneiden von Ukip bei den Europawahlen 2014 (als Ukip mit 26,6 Prozent der Stimmen bei einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung knapp stärkste Partei geworden ist) hat sich anschließend nicht in Wahlerfolge bei Abstimmungen zum Unterhaus übersetzt.