No-Deal-Szenario Briten wollen bei ungeregeltem Brexit Schiffe chartern

Als Alternative sollen gecharterte Schiffe auf weniger frequentierten Routen verkehren und andere britische Häfen anlaufen. Neben Lebensmitteln und Medikamenten könnten auch Pkw-Teile an Bord sein. Die Autobauer in Großbritannien fürchten Lieferengpässe.

Premierministerin Theresa May steht von mehreren Seiten unter Druck, auch in der eigenen Partei. Brexit-Hardliner hatten ihr in den vergangenen Tagen wieder mit einer Revolte gedroht. Am Mittwochabend traf sie sich mit Kritikern, um einen Misstrauensantrag zu verhindern. May habe mit einer „von Herzen kommenden Rede“ ihre Position gesichert, sagte die frühere Innenministerin Amber Rudd.