Norbert Tofall „Ohne Entschuldung der Eurozone wird die EU nicht überleben“

Das klingt nach einem sehr düsteren Szenario.

So oder so: Bricht die Währungsunion ungeregelt auseinander, dann dürfte auch die EU am Ende sein.



Was schlagen Sie vor, um die EU zu retten?

Wir müssen die Eurozone entschulden. Nur so können wir die Union als Friedensprojekt erhalten und sie gleichzeitig ökonomisch erfolgreicher aufstellen. Das klingt auf den ersten Blick utopisch ...