 Nord Stream 2: Paris und Berlin geraten auf Kollisionskurs

Der Schwenk Frankreichs ist insofern überraschend, weil das französische Unternehmen Engie an Nord Stream beteiligt. Gleichzeitig hat Präsident Emmanuel Macron wiederholt Zweifel an dem Projekt aus strategischer Sicht geäußert. Die Geopolitik ist ihm in diesem Fall offenbar wichtiger.



Der für Energie zuständige Vize-Präsident der EU-Kommission Maros Sefcovic zählt zu den größten Kritikern von Nord Stream 2. Er hat wiederholt darauf hingewiesen, dass die Ukraine Transitland für russisches Gas bleiben müsse. Bei Nord Stream 2 würde die Pipeline über die Ostsee verlaufen und die Ukraine somit wichtige Transfergebühren verlieren.



Hinzu kommt: Die US-Botschafter in Berlin, Brüssel und Paris haben massiv Lobbyismus gegen Nord Stream 2 betrieben. Die USA argumentierten, Russland könnte seine Energielieferungen künftig nutzen, um politischen Einfluss zu nehmen. Die Haltung der USA ist aber nicht nur geostrategisch, sondern beruht auf handfesten wirtschaftlichen Interessen. Die USA wollen Europa künftig mehr Flüssiggas verkaufen.