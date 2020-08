Nord Stream 2 Zypries nennt US-Gesetz „völkerrechtswidrig“

Zypries zeigte sich skeptisch über die Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen. „Im Endeffekt führt das nur zu Eskalationen, die in erster Linie die Unternehmen trifft, die an solchen großen, internationalen Projekten arbeiten“.



Sie hoffe, dass „auch die Gegner des Pipeline-Projekts in der EU verstehen, dass die zunehmende Praxis der USA, ihr nationales Recht einfach auf Europa auszudehnen, sich letztlich zum Schaden unserer eigenen, europäischen Interessen auswirkt“.



Mehr zum Thema

„Das Vorgehen der USA verstößt gegen Völkerrecht“, sagt die ehemalige Bundesjustiz- und Bundeswirtschaftsministerin. Das gesamte Interview mit Brigitte Zypries lesen Sie hier.