Nordirland-Streit: Großbritannien und die EU einigen sich pragmatisch – bitte weiter so!

Von derlei Geplänkel sollte sich die Regierung in London nicht abbringen lassen. Ganz im Gegenteil: Rishi Sunak sollte das Vertrauen nutzen, das bei den Verhandlungen über die Reform des Nordirland-Protokolls offensichtlich entstanden ist, und weiter an einer Verbesserung der Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU arbeiten. Die Brexit-Fanatiker sollte er ignorieren. Den Großteil der Menschen in Großbritannien wüsste er hinter sich: Schließlich erklärten erst kürzlich in einer Umfrage ganze 84 Prozent der Befragten, dass ihnen ein enges Verhältnis zur EU wichtig ist.



