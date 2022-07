Norwegens Energieminister Aasland: „Unternehmen wollen Gaslieferungen ab 2024 erhöhen“

Auch zusätzliche Lieferungen von Flüssigerdgas, LNG, von der Barentssee, so Aasland, würden zu Europas Energiesicherheit beitragen. Anfang Juni konnte das Terminal in Hammerfest nach einer langen Ausfallzeit wieder in Betrieb genommen werden. „Hammerfest LNG wird zusätzliche sechs Milliarden Kubikmeter Erdgas (BCM) auf den Markt bringen.