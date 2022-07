Norwegens Energieminister Terje Aasland Wie Norwegen Deutschlands Gasversorgung unterstützen will

Wo liegt der geografische Schwerpunkt Ihrer Gas-Förderung?

Der wichtigste Fokus der norwegischen Regierung liegt nun auf der Erschließung des norwegischen Festlandsockels, um sicherzustellen, so dass wir fast alle profitablen Ressourcen fördern können, die durch Exploration nachgewiesen wurden. Und einige der Unternehmen prüfen jetzt Projekte, die ihre Gaslieferungen ab 2024 und 2025 erhöhen können. Die Krise im Energiesektor wird langfristige Auswirkungen haben. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass in neue Gasproduktionskapazitäten investiert wird.



In Ihrer jüngsten gemeinsamen Erklärung mit den EU-Kommissaren Timmermans und Kadri haben Sie erwähnt, dass Sie sich geeinigt haben, in Zukunft enger zusammen zu arbeiten. Was bedeutet das konkret – insbesondere im Hinblick auf die Lieferungen für den nächsten Winter?

Die Europäer und wir haben ein gemeinsames Interesse daran, die Gasförderung kurzfristig zu maximieren und so viel Erdgas wie möglich auf den europäischen Markt zu bringen. In Norwegen haben wir eine anhaltende Debatte darüber geführt, ob wir in die weitere Gasproduktion investieren oder das Geschäft auflösen sollten. Daher ist das Signal, das Herr Timmermans und Frau Simson gesendet haben, für uns sehr wichtig, um den norwegischen Festlandsockel auch über 2030 hinaus weiterzuentwickeln.