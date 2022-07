Notenbanken Geldpolitik: Einmischung ist das Gebot der Stunde

Und genau hier beginnt das Spannungsfeld. Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 und der „Whatever it takes“-Rede des früheren Präsidenten Draghi im Jahr 2012 wurde die Bilanz der EZB mehr als versechsfacht. Gemessen am BIP ist sie damit fast zweimal so groß wie die Bilanz der US-Notenbank. Die Überschussliquidität – also das Geld, das zur Finanzierung des Wachstums nicht benötigt wird – beträgt mittlerweile atemberaubende 6 Billionen Euro. Dieser Geldüberhang ist ein inflationäres Pulverfass. Sollte es sich vollständig entladen, würde die Inflation spürbar steigen, und zwar noch deutlich über das aktuelle Niveau hinaus – auch wenn wir uns die Folgen nicht ausmalen möchten.