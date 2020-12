Notfallzulassung Der verlogene Triumph der Briten im Wettlauf um Corona-Impfungen

Die britische Regierung will mit der schnellen Zulassung des Impfstoffs auch von ihrer bisher miserablen Bilanz in der Pandemie ablenken. In Großbritannien sind weit mehr Menschen an Corona verstorben als in vergleichbaren Ländern. 60.000 Corona-Toten stehen in Großbritannien den knapp 18.000 Corona-Toten in Deutschland gegenüber, bei einer um ein Viertel größeren Bevölkerung in Deutschland.



Nach den großspurigen Ankündigungen der Politiker steht Großbritannien nun zudem vor einem gewaltigen logistischen Problem. Der Covid-Impfstoff von Biontech wird in Belgien produziert. Gibt es bis zum Jahresende keine Einigung mit der EU über die künftigen Beziehungen, so droht der Impfstoff in den Staus an der Grenze festzustecken.



Mehr zum Thema: Großbritannien will schon in wenigen Tagen gegen Covid-19 impfen. Eile ist auch geboten, denn Premier Johnson steht unter Druck.