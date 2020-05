Ökonom Moritz Schularick „Eine gute Krise sollte man nie nutzlos verstreichen lassen“

An welche Beispiele in der Geschichte denken Sie?

Großbritannien hatte nach den napoleonischen Kriegen Schulden in Höhe von rund 200 Prozent seiner Wirtschaftsleistung. Damals existierte noch der Goldstandard, es gab positive Realzinsen – und trotzdem haben all diese Umstände nicht verhindert, dass das 19. Jahrhundert zu einem britischen Jahrhundert wurde, in dem das Land den Takt der Industrialisierung vorgab und schließlich über ein Weltreich herrschte, in dem die Sonne niemals unterging.