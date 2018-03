Ökonomen-Umfrage: Bundesregierung sollte Macron ein eigenes EU-Reformkonzept entgegenstellen

Knapp die Hälfte der Ökonomen ist überrascht, dass die Währungsunion immer stärker in eine Transferunion abgleitet. Knapp 48 Prozent der Befragten sagten, der Weg in die Transferunion sei nicht abzusehen gewesen, da nur in einzelnen Politikbereichen Hilfszahlungen vorgesehen waren. Nach Ansicht von rund 40 Prozent war die Vergemeinschaftung von Schulden jedoch schon früh absehbar.