Öl-Embargo Europa darf bei seinen Energiesanktionen gegen Russland die globalen Folgen nicht ignorieren

Bereits raffinierte Ölprodukte, beispielsweise Diesel, hatte Europa bisher in riesigen Mengen in Russland eingekauft. Seit es jedoch einen Boykott beschlossen hat, deckt sich der Kontinent mehr und mehr anderswo ein. Beispielsweise in den USA, die bisher hauptsächlich Lateinamerika beliefert haben. Das treibt in Lateinamerika nun die Preise in schwindelerregende Höhen. Preissteigerungen um 50 Prozent beim Treibstoff seit Jahresbeginn sind in vielen der aufstrebenden Länder keine Seltenheit. Richtig ist: Das liegt doch nicht an der EU, sondern an Putins grausamen Angriffskrieg. Aber Europa und Deutschland wollen vorerst eben auch vor allem Öl und Ölprodukte sanktionieren, dagegen so gut wie kein Gas – weil das daheim zu Verwerfungen führen würde. Umsichtige Politik allerdings sollte über den Tellerrand hinaus blicken, darauf achten, dass nicht nur daheim Kollateralschäden minimiert werden.

