Ölboykott „Europa kann Russlands Aggression jetzt stoppen“

Das von der EU angekündigte Ölembargo wird die russischen Einnahmen erst schmälern, wenn es in Kraft ist, also in etwa sechs Monaten. Bis dahin wird Russland weiterhin etwa die gleiche Menge verkaufen, und das bei einem gestiegenen Ölpreis. Unter dem Strich führt das zu höheren Einnahmen zur Finanzierung von Putins Krieg. Das Ergebnis wird fortgesetzte russische Brutalität in der Ukraine sein, wo der Kreml eindeutig Zivilisten und zivile Infrastrukturen ins Visier nimmt.