Ölpreis: Je teurer das Benzin, desto besser

Wer in diesen Tagen bei Esso, Shell, Aral und Co. vorfährt, um sein Auto zu betanken, muss ein dickes Portemonnaie bei sich tragen. Der Preis für einen Liter Superplus kletterte vergangene Woche auf knapp 1,70 Euro. So teuer war Sprit in Deutschland noch nie. Grund für den Teuerungsschub an der Tanke ist der haussierende Ölpreis. Rund 124 Dollar verlangen die Ölförderländer derzeit am Weltmarkt für ein Fass der Sorte Brent. Spitzt sich der Konflikt zwischen dem Iran und dem Westen zu, könnte der Preis für das schwarze Gold weiter steigen und seinen alten Höchststand von 146 Dollar aus dem Sommer 2008 überschreiten. Dann wird der Ölpreis der Euro-Krise den Rang Nummer eins als Konjunkturrisiko ablaufen.