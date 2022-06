Ohrfeige für Macron: Frankreich wird ein schwieriger Partner in der EU

LR-Chef Christian Jacob kündigte am Sonntag auch sofort an, dass seine Partei in der Opposition bleiben werde. Wenn die Nupes-Abgeordneten auf der linken Seite und das erstarkte rechtsextreme Rassemblement National von Marine Le Pen die Macron-Partei in die Zange nehmen, wird laut dem Politologen Pascal Perrineau von der Universität Sciences Po künftig eine „Atmosphäre des permanenten Widerspruchs“ herrschen. In Frankreich gebe es keine Kompromiss-Kultur wie in Deutschland, betont Perrineau – weder in der Gesellschaft noch im Parlament.