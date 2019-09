„Operation Yellowhammer“-Notfallplan Engpässe, Proteste, Preisanstiege: Das droht den Briten beim No-Deal-Brexit

Auch hinsichtlich dieser Suspendierung, die in der Nacht auf Dienstag in Kraft getreten war, gab es am Mittwoch Entwicklungen, die Downing Street in Bedrängnis bringen könnten: Das oberste schottische Gericht befand diese Suspendierung für unrechtmäßig. Die Regierung hatte als Grund angegeben, dass die laufende Sitzungsperiode des Parlament beendet und Mitte Oktober eine neue Sitzungsperiode mit der traditionellen „Queen's Speech“ gestartet werden müsse, damit die Regierung ihr Regierungsprogramm implementieren kann. Kritiker bemängelten jedoch, dass die routinemäßige Suspendierung des Parlaments vor einer solchen Neueröffnung meist nur wenige Tage dauert. Die aktuelle Suspendierung sollte sich jedoch über fünf Wochen hinziehen. Zudem mehrten sich die Zweifel an dem angegeben Grund. Kritiker warfen Johnson vor, er habe damit das Parlament in einer wichtigen Zeit mundtot machen wollen.