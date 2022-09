Ostsee-Gaspipelines Die Nord-Stream-Lecks sind ein letzter Weckruf

Das Datum war wohl kein Zufall. Just an jenem Tag, an dem Polen eine neue Gaspipeline nach Norwegen feierlich einweihte, wurde am Dienstag bekannt, dass Saboteure Rohre der Nord Stream Gaspipelines am Boden der Ostsee beschädigt hatten. Wer zu Beginn der kalten Jahreszeit Europa seine Verwundbarkeit zu vor Augen führen wollte, hat dies erfolgreich getan. Europäische Geheimdienste gehen davon aus, dass Russland hinter den Vorfällen steckt.