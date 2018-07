Otmar Issing: „Die Notenbanken sind der Politik zu mächtig geworden“

Welche?

Ganz generell sind der Politik die Notenbanken zu mächtig geworden. Sie wurden mit immer neuen Kompetenzen ausgestattet und galten nach der Finanzmarktkrise geradezu als Retter der Welt. Das war insofern gerechtfertigt, als sie wesentlich dazu beigetragen haben, den Absturz der Wirtschaft in eine Depression wie in den 1930ern zu verhindern. Damit haben sich aber Erwartungen in die Steuerungskunst der Notenbanken aufgebaut, die sie auf Dauer nicht erfüllen können.