Issing: „Macron stellt das Fundament der EU infrage“

Deutschland hat in der Europapolitik immer darauf vertraut, dass sich alle an die vereinbarten Regeln halten ...

... was, im Nachhinein betrachtet, ziemlich naiv war. Auch ich war in dieser Hinsicht ein wenig naiv und habe wie die meisten Deutschen an eine Rechtsgemeinschaft in Europa geglaubt, in der man Verträge schließt, um sie einzuhalten. Das hat sich weithin als Illusion erwiesen. Ich habe daher große Zweifel, dass neue Verträge, die im Zuge einer verstärkten Integration noch tiefer in die Souveränität der einzelnen Länder eingreifen, in Zukunft eingehalten werden. Das Vertrauen in die Vertragstreue der Regierungen ist perdu. Auf dieser Basis kann man nicht weiter gehen in Richtung stärkerer Integration, sprich Zentralisierung. Schon gar nicht, wenn es um Finanzen und Steuern geht, den Kernbereich der nationalen Souveränität.