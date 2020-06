„Pandemie hat Konflikte und Krisen verstärkt“ Kramp-Karrenbauer und Amtskollegen warnen vor Sparkurs bei EU-Verteidigungsbudget

In der Planung ihres Vorgängers Jean-Claude Juncker waren es noch 11,5 Milliarden Euro. Für Projekte in der Rubrik „militärische Mobilität“ ist gar kein Geld mehr eingeplant. Dabei dürfte es für die Europäer in den kommenden Jahren besonders wichtig werden, Truppen verlegen zu können. „Wir plädieren für ein ehrgeiziges EDF-Budget als Priorität“, heißt es in dem Schreiben weiter. Die Coronakrise werde den Rüstungsbedarf eher erhöhen. „Die Effekte der Pandemie haben bestehende Konflikte und Krisen verstärkt.“