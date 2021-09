Paradox Klimafreund oder Klimasünder? Der Spagat der Öl-Nation Norwegen

Das Öl ist für Norwegen somit in erster Linie eine Einnahmequelle, die für Støre nicht sofort versiegen soll. Die Öl- und Gas-Industrie solle nicht abgewickelt, sondern entwickelt werden, hat er mehrmals beteuert. Ein Enddatum will er nicht setzen, auch mit Blick auf andere Öl-Nationen: Steige Norwegen aus, würden eben Russland, die USA oder Katar den globalen Bedarf decken, hatte er schon 2019 in einem Meinungsbeitrag geschrieben. Öl und Gas sicherten Einnahmen, aber letztlich auch Entwicklung: „Auf den Schultern dieser Branche können wir eine neue Industrie aufbauen“, so Støre. Nur so könne man die Industrie entwickeln und zugleich die Klimaziele erreichen.