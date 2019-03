Parlament debattiert über Brexit Der Druck auf Theresa May ist enorm

In der vergangenen Woche hatte die EU bei einem Gipfel in Brüssel dafür gestimmt, den Brexit zu verschieben. Ursprünglich war der 29. März angesetzt. May muss nun versuchen, weitere Unterstützung für das von ihr ausgehandelte Abkommen zusammen zu bekommen. Gelingt ihr das, und stimmt das Parlament in einer dritte Abstimmung für das Abkommen, kann Großbritannien die EU am 22. Mai geordnet verlassen.



Findet May nicht genügend Unterstützung, gilt der Aufschub der EU nur bis zum 12. April. Bis dann muss Großbritannien sich entscheiden, ob es die EU ohne Vertrag verlassen oder einen radikalen neuen Weg einschlagen will - etwa, den Brexit ganz abzublasen oder ein neues Referendum anzusetzen. Das Parlament dürfte in dieser Woche eine Reihe von Abstimmungen vornehmen, um Vorschläge zu erörtern und etwaige Mehrheiten abzuwägen.