Parlamentspause ist illegal: Showdown für Boris Johnson

Das Hickhack ist eine Folge des äußerst riskanten Kurses, den Boris Johnson seit seiner parteiinternen Wahl zum Tory-Parteichef und Premier im Juli eingeschlagen hat. Seine offensichtliche Taktik in Sachen Brexit scheint zu sein, Großbritannien an den Rand eines chaotischen No Deal-Brexits zu führen, um die EU in allerletzter Minute zu Konzessionen zu zwingen. So hat er trotz des drängenden Zeitplans nach seiner Ernennung wochenlang nicht mit der EU gesprochen, angeblich, weil diese seine Vorbedingung nicht erfüllt hat, den Nordirland-„Backstop“ aus dem Brexit-Deal zu entfernen, den seine Vorgängerin Theresa May ausgehandelt hat. An diesem Backstop stören sich vor allem die Brexit-Hardliner bei den Tories, auf deren Unterstützung Johnson angewiesen ist.