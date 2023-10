Parteitag der Tories in Manchester Rishi Sunaks zweifelhafter Neustart

Die Menschen im Land hätten Recht, erklärt Sunak dann, wenn sie sich von der Politik im Stich gelassen fühlten. „Denn die Politik funktioniert nicht so, wie sie soll.“ Seit 30 Jahren herrsche in der Politik ein Status Quo vor, bei dem kurzfristige Interessen Vorrang hätten vor langfristigen Zielen. „Unsere Mission: Das Land grundlegend zu verändern!“ Augenblick: Waren die Tories, also Sunaks Partei, nicht in den letzten 13 dieser 30 Jahre an der Macht?