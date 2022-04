Partygate? Da war doch was... Boris Johnson wird von seinen Skandalen eingeholt

Doch jetzt holt die Affäre Johnson in Windeseile ein. Vor wenigen Tagen verhängte die Londoner Met Police, die seit Januar in der Sache ermittelt, Bußgelder gegen 20 Mitarbeiter im Regierungsviertel und in Johnsons Amtssitz in der Downing Street. Damit ist endgültig klar: Die Feiern, bei denen Johnson teilweise anwesend war, waren gesetzwidrig. Johnson selbst hat zunächst offenbar keine Strafe aufgebrummt bekommen. Doch schon bald könnten weitere Bußgelder folgen, dann auch gegen den Premier. Es folgte das gewohnte Hickhack: Justizminister Dominic Raab räumte in einem Interview ein, dass es „klare Regelverletzungen“ gegeben habe. Wenn die Polizei Bußgelder verhängt habe, dann zeige das, dass Gesetze gebrochen worden seinen. Johnson selbst erklärte kurz darauf vor einem Parlamentsausschuss, er wolle dazu „keinen laufenden Kommentar abgeben“. Die Ermittlungen seien schließlich noch nicht abgeschlossen. Ob er zurücktreten werde, falls auch gegen ihn ein Bußgeld verhängt wird: kein Kommentar.