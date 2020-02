Pensionen in Frankreich „Wer soll für all das bezahlen?“

Warum fällt der Regierung einerseits und den Gewerkschaften andererseits ein Kompromiss so schwer?

Das Problem: Keiner schaut auf das Ausland. Das war schon immer so in Frankreich. Alles, was wir machen wollen, haben andere Länder schon vor uns gemacht. Wenn wir den Rückstand nicht einholen, werden wir in zehn Jahren umso mehr darunter leiden.

Und wenn Macrons Politik neoliberal genannt wird, widerspreche ich. Wir sind das Land mit der höchsten Steuerbelastung, in dem der Staat am meisten in der Wirtschaft interveniert. Das muss sich ändern.



In Deutschland sieht man den Neoliberalismus spätestens seit der Hartz-4-Reform kritisch. Der Bereich der „working poor“ hat enorm zugenommen.

Dabei vergisst man aber, dass Deutschland vor 20 Jahren der schwache Mann Europas war. Dank vieler Reformen ist das Land ist nun in einer guten Position. Der deutsche Handelsbilanzüberschuss von neun Prozent des BIP ist allerdings eine Schwäche.

Die dortige Regierung müsste längst mit einem Ankurbeln der Nachfrage, mit höheren Gehältern und Steuersenkungen reagieren. Deshalb ist Deutschland zwar ein Erfolg, aber kein Musterbeispiel.