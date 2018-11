Pfund schmiert ab, Dax rutscht ins Minus „Der Brexit-Deal ist nach Raabs Rückzug eine Totgeburt“

Das Pfund Sterling ging am Donnerstag bereits in die Knie mit dem größten Kursrutsch seit eineinhalb Jahren. Seit dem Brexit-Referendum vom Juni 2016 wertete das Pfund von rund 1,50 Dollar immer weiter ab. Anfang 2017 kostete es zeitweise sogar nur 1,20 Dollar und war so billig wie zuletzt Mitte der 1980er Jahre. Sollte es am Ende zu einem harten Brexit kommen, also einem Ausstieg ohne konkrete Regelungen, könnte der Kurs des Pfund auf unter 1,15 Dollar fallen und sich in Richtung Parität zu der US-Währung bewegen, prognostiziert Portfoliomanager John Taylor vom Vermögensverwalter AllianceBernstein. Die britische Währung verlor am Donnerstag bis zu 1,9 Prozent auf 1,2749 Dollar.