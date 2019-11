Pipeline-Patt „Europa muss Russland beim Gasstreit die Stirn bieten“

Welche Rolle spielt die EU in diesem Konflikt? Und wie sollte sie sich verhalten, um den Gas-Streit zu schlichten?

Die EU sitzt mit am Verhandlungstisch und ist in einer guten Verhandlungsposition: Sie ist der Kunde. Sie könnte die beiden Partner zur Besonnenheit aufrufen. Aber sie schafft es nicht, sich zu koordinieren. Die EU spricht in dieser Verhandlungssituation eben nicht mit einer Stimme, sie verhandelt nicht stringent und schwächt so ihre Verhandlungsposition. Aber auch der EU muss es an einer Lösung dieses Konfliktes liegen: Kurzfristig ist die Versorgung Europas mit Gas zwar gesichert. Bis die neue Leitung Nord Stream 2 gebaut ist, werden die Vorräte reichen. Aber auch die EU muss sich absichern. Und das scheint sie nicht zu erkennen. Die europäischen Länder machen sich komplett abhängig von Russland mit Nord Stream 2. Die EU könnte die Ukraine also stärken bei den Verhandlungen über den neuen Transitvertrag mit Russland – aus purem Eigeninteresse, damit sie langfristig nicht abhängig von den Russen ist bei der Gasversorgung. Aber diese Chance nutzt die EU nicht. Die Amerikaner springen den Europäern nicht zur Seite. Sie mischen sich in diesen Konflikt nicht ein.