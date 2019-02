Pläne des US-Handelsministeriums Diese 3 Optionen liegen im Streit um Autozölle auf dem Tisch

Das US-Handelsministerium wird den Untersuchungsbericht nach dem so genannten Kapitel 232 voraussichtlich am 17. Februar vorstellen. Danach hat US-Präsident Donald Trump 90 Tage Zeit, um eine endgültige Entscheidung zu treffen.



Im November war in Washington bereits eine erste Fassung des Berichts zwischen den Ministerien zirkuliert, der jedoch auf heftige Kritik stieß. Beamte des Handelsministeriums konnten die Berechnungen des Modells nicht nachvollziehen.