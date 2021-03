Pläne von EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides Nach dem EU-Plastikverbot: Auch dem Kaffeebecher aus Bambus droht das Aus

In Zeiten der Pandemie registrieren Lieferdienste von Essen Bestellrekorde. Über 16 Millionen Deutsche lassen sich jeden Monat fertig gekochte Gerichte nach Hause kommen, ermittelte die Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA) Studie. Auch der Kaffee zum Mitnehmen bleibt beliebt in einer Zeit, in der Spaziergang das Sozialleben in der Kneipe ersetzt.