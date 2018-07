Plastikmüll: EU-Parlament will Plastikverbot erweitern

Ries fokussiert sich auf zwei Produkte, die bisher besonders oft als Müll in der Natur landen. Plastikflaschen stellen den größten Anteil an Plastikmüll im Meer. Plastikfilter aus Zigaretten sind die zweitgrößte Kategorie im Müll, der an Stränden gefunden wird.



Das Verbot von Einwegplastik bringt in Brüssel zahlreiche Lobbyisten auf den Plan. Bei Ries haben unter anderem Vertreter von Umweltorganisationen aber auch aus der Branche vorgesprochen etwa das Verpackungsunternehmen Tetra Pack und der Schweizer Lebensmittelmulti Nestlé.



Nach Angaben der EU-Kommission landen in Europa im Jahr 150.000 Tonnen an Plastikmüll im Jahr im Meer. Weltweit ist die Zahl allerdings noch viel alarmierender: Der Plastikmüll im Meer beläuft sich auf acht Millionen Tonnen im Jahr. Nach einer Studie des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung leiten weltweit zehn Flüsse 90 Prozent des Plastikmülls ins Meer. Acht davon befinden sich in Asien, zwei in Afrika, keiner in Europa. Der schlimmste Verschmutzer ist der Jangtse, der im ostchinesischen Meer mündet, bevor er Megastädte wie Chongqing und Shanghai passiert. Platz zwei belegt der Indus, der ins Pakistan ins Arabische Meer Mündet. In Afrika zählen der Nil und der Niger zur größten Quelle von Plastikmüll.