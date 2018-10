Plastikteller, Strohhalme und Co EU-Staaten bringen Verbot von Einweg-Plastik auf den Weg

Schulze begrüße die Entwicklung vom Mittwoch. „Ich hoffe auf eine zügige Einigung, so dass wir das Paket noch in diesem Jahr beschließen und ab dem nächsten Jahr mit der Umsetzung in Deutschland starten können“, sagte sie.

Bei dem Kommissionsvorschlag handelt es sich um eine EU-Richtlinie, die Mitgliedstaaten haben dabei nach der finalen Einigung in der Regel zwei Jahre Zeit, die entsprechenden Vorgaben in nationales Recht umzusetzen.