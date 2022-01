Politik-Booster Italien macht wieder „bella figura“ – dank Draghi

Der Regierungschef ist der Politiker, mit dem die Italiener am zufriedensten sind in diesem Jahr des Wiederaufbruchs. Kein Wunder, dass ihn viele als idealen Staatspräsidenten sehen; Anfang 2022 wird dieser in Italien von den Parlamentsabgeordneten neu gewählt. Dann aber müsste er als Ministerpräsident zurücktreten – was inzwischen fast alle Parteien rechts wie links bedauern würden. So eine einhellige Meinung über einen Politiker ist ganz selten in Italien.