Politisch korrekte Euro-Scheine Wenn die Europäische Zentralbank Liebe auf Banknoten abbilden will

Die EZB-Präsidentin hofft, dass möglichst viele Menschen an der Online-Umfrage teilnehmen. Die garantiert Anonymität – und dürfte Beifall von der woken Community bekommen. An Menschen, die sich weder als weiblich noch als männlich beschreiben, wurde gedacht. Auch an solche, die sich zu ihrem Geschlecht nicht äußern wollen. Politisch korrekter geht es nicht.