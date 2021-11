Polnisches Justizsystem EuGH: Macht von Polens Justizminister ist unvereinbar mit EU-Recht

16. November 2021

Erst im Oktober hatte der EuGH Polen zur Zahlung eines täglichen Zwangsgeldes in Höhe von einer Million Euro verurteilt. Bild: dpa Bild:

Wie viel Macht eines Justizministers verträgt die Unabhängigkeit der Justiz? Der Europäische Gerichtshof sagt jetzt: Nicht so viel wie in Polen. Nun stellt sich die Frage, wie die Regierung in Warschau reagiert.