PR-Desaster Darum versagt die EU bei der Impfdiplomatie

Dabei hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon relativ früh erkannt, dass die Pandemie nur mit einer weltweiten Anstrengung gestoppt werden könnte. „Niemand ist sicher, bevor nicht alle sicher sind“, lautet das Mantra der Medizinerin. Sie sorgte dafür, dass Millionenbeträge in Covax flossen, was grundsätzlich keine schlechte Idee war. Über die Außenwirkung wurde in Brüssel aber wohl wenig nachgedacht.



Hinzu kommt: Weil Impfstoff Mangelware ist, laufen die Lieferungen von Covax nur langsam an. Russen und Chinesen profilieren sich unterdessen als Wohltäter. Tunesien und Algerien gehören zu den 26 Ländern weltweit, die Sputnik V zugelassen haben und hoffen auf baldige Lieferung. In Serbien trafen schon im Dezember die ersten Dosen des russischen Impfstoffs ein.