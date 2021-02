PR-Desaster Warum die EU keine Impfdiplomatie kann

So lange die Impfkampagne in der EU so schleppend anläuft, werden die Reserven fehlen für strategische Wohltaten. Das Problem könnte noch eine ganze Weile bestehen bleiben. Selbst wenn zusätzliche Hersteller die Produktion aufnehmen, können Mitgliedsstaaten nicht unbedingt Impfdosen an Drittländer weiter reichen. Der deutsche Hersteller Curevac, dessen Vakzin noch nicht genehmigt ist, hat sich etwa ausbedungen, Exporte und Schenkungen an Drittstaaten vom Unternehmen genehmigen zu lassen. Dies geht aus dem Vertrag mit der EU-Kommission hervor. Den Grund dafür nennt das Unternehmen nicht. Möglicherweise haben sich auch andere Hersteller eine solche Genehmigung gesichert. Nur bei AstraZeneca und Sanofi kann das ausgeschlossen werden, weil die Verträge veröffentlicht sind.