Präsidentschaftswahlen in der Türkei „Erdoğan geht die Munition aus, um die Wirtschaft weiter anzukurbeln“

Was bezweckt Präsident Erdoğan mit seiner unorthodoxen Wirtschaftspolitik?

Das Ziel expansiver Wirtschaftspolitik ist es, Wachstum zu erzeugen. Und mit Hilfe der schwachen Lira wollte die Regierung die türkischen Exporte stärken. Die Produkte, die wir exportieren, haben keinen hohen Wertschöpfungsgrad, deswegen ist der niedrige Preis unser Wettbewerbsvorteil. Doch Leitzinssenkungen in einem inflationären Umfeld gehen nun mal nach hinten los. Die Regierung dachte, die Inflation sei der Preis, den sie für höheres Wachstum zahlen muss. Aber das funktioniert nur für eine kurze Zeit. Das sieht man auch an den Zinsen am türkischen Finanzmarkt: Die steigen nämlich, weil sie Inflationserwartungen und Risikoaufschläge einpreisen. Was wir gerade in der Türkei erleben, nenne ich „contractionary expansion“: In der Theorie treibst du die Wirtschaft an, in der Praxis schrumpft sie aber.