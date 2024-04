Präsidentschaftswahlen Slowakei „Die Slowakei wird politisch näher an Ungarn rücken“

Wie kommt es, dass die Kernwählerschaft der Slowakei so russlandfreundlich ist?

Das ist auch historisch bedingt. In der Slowakei gab es schon immer starke russlandfreundliche Strömungen. Der große slawische Bruder wurde von vielen als natürlicher Verbündeter im Streben nach nationaler Selbstbestimmung gesehen, etwa als man unter habsburgischer oder ungarischer Dominanz stand. Überdies gibt es in Form von „alternativen Medien“ einen Resonanzraum, in dem sich russische Desinformationspolitik Echos findet.



Die Slowakei hat im letzten Jahr die Waffenlieferungen an die Ukraine eingestellt. Pellegrini mahnte zur Vorsicht, damit die Slowakei nicht in den Krieg hineingezogen werde.

Fico hat schon im Wahlkampf die klare Ansage gemacht, eine von ihm geführte Regierung wolle keine direkten Waffenlieferungen aus den Streitkräftebeständen an die Ukraine mehr vornehmen. Aber die Slowakei hat eine traditionell starke Rüstungsindustrie und die Regierung ist daran interessiert, dass dieser Wirtschaftszweig Aufträge erhält. Die slowakische Regierung hat deswegen auch erklärt, sie wolle vertragstreu bleiben und vereinbarte Lieferzusagen aus der Wirtschaft erfüllen. Slowakische Firmen werden weiterhin Rüstungsgüter in die Ukraine exportieren können Die Wirtschaft der Slowakei ist übrigens geprägt durch die Automobilindustrie. Das Land hat weltweit die höchste pro Kopf Produktion an Autos. Deswegen ist es natürlich sinnvoll, auch andere industrielle Standbeine zu festigen - und die Rüstungsindustrie bietet sich da an. Zum Beispiel wird in der Slowakei die Haubitze Zuzana gebaut, die im Auftrag Norwegens, Dänemarks und Deutschland auch in die Ukraine geliefert wird. Der slowakische Minenräumroboter Božena ist ebenfalls in der Ukraine im Einsatz.



Sehen Sie die Slowakei als Risiko für die EU?

Ich kann mir vorstellen, dass die Slowakei zusammen mit Ungarn symbolträchtig hier und da Erklärungen auf EU-Ebene blockieren und in einigen Bereichen verbal gegen die europafreundlichen Parteien oder Regierungen in der EU auftreten wird. Man muss das genau beobachten, im Gespräch bleiben und bei den schwierigen Fragen deutlich machen, wie wichtig es ist, dass die Slowakei nicht ausschert. Trotz markiger Sprüche über die Wahrung der nationalen Souveränität, glaube ich aber, dass die Slowakei innerhalb der Europäischen Union weitestgehend pragmatisch und flexibel agieren wird.