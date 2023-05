Präsidentschaftswahlen Wahllokale in der Türkei haben geschlossen – Erdogan bangt um Zukunft

Die Wahlberechtigten in der Türkei haben am Sonntag über die politische Zukunft von Präsident Recep Tayyip Erdogan entschieden. Sie hatten zu bestimmen, ob er nach 20 Jahren an der Macht eine weitere Amtszeit bekommt, oder ob die Türkei einen neuen Kurs wählt. Abgestimmt wurde am Sonntag auch über die 600 Sitze im Parlament, das unter Erdogan allerdings viele seiner Befugnisse verlor. Die Wahllokale schlossen um 17.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MESZ).