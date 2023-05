Präsidentschaftswahlen Wahllokale in der Türkei haben geschlossen – spannendes Rennen um die Präsidentschaft

Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei hat sich am Sonntagabend das erwartet spannende Rennen zwischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und seinem Herausforderer, Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu, abgezeichnet. Nach der Präsidentenwahl haben zwei Nachrichtenagenturen am Abend (21.20 Uhr MEZ) unterschiedliche Teilergebnisse veröffentlicht. Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu lag Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan nach Auszählung von rund 75 Prozent der Wahlurnen in Führung. Er kam demnach auf 51 Prozent, der Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu auf 43 Prozent. Die Nachrichtenagentur Anka berichtete, nach Auszählung von 76 Prozent der Wahlurnen habe Erdogan 48 Prozent auf sich vereinigt, Kilicdaroglu 46 Prozent.