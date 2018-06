Princeton-Ökonom Mody „Der Euro ist fraglos ein Misserfolg“

Das Projekt Bankenunion wurde 2012 gestartet und hat derzeit zwei Säulen: eine zentrale Bankenaufsicht bei der Europäischen Zentralbank und ein gemeinsamer Abwicklungsfonds für Banken in Schieflage. Damit soll verhindert werden, dass Steuerzahler bei Bankenpleiten haften müssen. Für den Abwicklungsfonds soll nun ein „Sicherheitsnetz“ geschaffen werden, im Fachjargon „backstop“ genannt. Das soll helfen, dass der Abwicklungsfonds auch bei großen Bankenpleiten nicht überfordert ist. Dass es so etwas geben soll, ist bereits seit 2013 Beschlusslage. Neu ist die Einigung, dass dieses „Sicherheitsnetz“ beim Eurorettungsschirm ESM aufgespannt werden soll, und zwar in Form einer Art Dispokredit. Vorher sollen aber noch Risiken bei den Banken abgebaut werden. Wenn das gut vorangeht, könnte der „backstop“ schon vor 2024 voll funktionstüchtig sein.

Ein noch viel dickeres Brett ist die Schaffung eines gemeinsamen Sicherungssystems für Sparguthaben, genannt Edis. Es soll verhindern, dass Anleger im Krisenfall in einem Land aus Angst um ihr Erspartes massenhaft Geld abheben. Deutsche Banken fürchten aber, für ausländische Geldinstitute in Schieflage haften zu müssen. Auch hier sollen zunächst Risiken bei Banken reduziert werden, vor allem der Bestand an faulen Krediten. Das Projekt bewegt sich deshalb im Schneckentempo: „Die Arbeit an einem Fahrplan für den Beginn politischer Verhandlungen“ für Edis solle starten, heißt es in den Gipfelbeschlüssen.